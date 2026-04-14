Escape game Le Manuscrit interdit, Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien
Escape game Le Manuscrit interdit, Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien samedi 23 mai 2026.
Escape game Le Manuscrit interdit Samedi 23 mai, 18h00 Musée Guerre et Paix Ardennes
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Plongez au cœur d’une enquête palpitante autour de la guerre de 1870 et d’Arthur Rimbaud. Devenez enquêteur d’un soir, remontez le temps et participez à un grand escape game !
Conçu et animé par le Professeur Plume. Une première séance aura lieu à la Médiathèque Voyelles le 17 mai 2026.
Musée Guerre et Paix Impasse du Musée 08270 Novion-Porcien Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est 03 24 72 69 50 http://www.guerreetpaix.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 72 69 50 »}] Issu en 2003 d’une collection privée que le Conseil Général de l’époque n’a pas laissé disperser et qui a été considérablement enrichie depuis, le Musée Guerre et Paix en Ardennes a pour vocation de présenter l’histoire des Ardennes durant les trois guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945. Le musée Guerre et Paix en Ardennes est situé à Novion-Porcien, à 7 km de l’axe autoroutier A34, à mi-chemin des agglomérations de Charleville-Mézières et de Reims.
Plongez au cœur d’une enquête palpitante autour de la guerre de 1870 et d’Arthur Rimbaud. Devenez enquêteur d’un soir, remontez le temps et participez à un grand escape game !
© Musée Guerre et Paix – Conseil départemental des Ardennes