Novion-Porcien

Visite guidée de l’exposition Pacifistes !

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

découvrez une vingtaine de personnalités franco-allemandes, hommes et femmes, qui ont consacré leur vie à la défense de la paix.En résonance avec les enjeux contemporains, plongez au cœur de combats pour la paix, via des témoignages inspirants, méconnus mais profondément actuels. Rendez-vous pour une visite guidée de l’exposition le 14 mai de 10h30 à 11h. 30 places disponibles.

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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

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English :

discover some twenty Franco-German personalities, men and women, who have dedicated their lives to the defense of peace. In tune with contemporary issues, plunge into the heart of the struggle for peace, through inspiring, little-known but profoundly topical testimonials. Join us for a guided tour of the exhibition on May 14 from 10.30am to 11am. 30 places available.

L’événement Visite guidée de l’exposition Pacifistes ! Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme