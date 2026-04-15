Visite du Musée Guerre et Paix, Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien

Visite du Musée Guerre et Paix Samedi 23 mai, 18h30 Musée Guerre et Paix Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découvrez les collections du musée à la lueur de la nuit et parcourez un siècle d’Histoire entre 1852 et 1945.

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée 08270 Novion-Porcien Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est 03 24 72 69 50 http://www.guerreetpaix.fr Issu en 2003 d’une collection privée que le Conseil Général de l’époque n’a pas laissé disperser et qui a été considérablement enrichie depuis, le Musée Guerre et Paix en Ardennes a pour vocation de présenter l’histoire des Ardennes durant les trois guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945. Le musée Guerre et Paix en Ardennes est situé à Novion-Porcien, à 7 km de l’axe autoroutier A34, à mi-chemin des agglomérations de Charleville-Mézières et de Reims.

Découvrez les collections du musée à la lueur de la nuit et parcourez un siècle d’Histoire entre 1852 et 1945.

© Musée Guerre et Paix – Conseil départemental des Ardennes