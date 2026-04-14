Escape Game : Le Prix du sel, Le Grenier à sel, Avignon

Escape Game : Le Prix du sel Samedi 23 mai, 14h30, 15h30, 17h30 Le Grenier à sel Vaucluse

Limité à 8 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:45:00+02:00

Horreur ! Du sel a été dérobé et c’est vous que l’on accuse d’être à l’origine de ce larcin. Les Gabelous, douaniers du sel, vous ont arrêtés et enfermés dans l’une des sombres cellules du Grenier à Sel, en attendant votre procès. Echappez-vous avant que le jugement soit rendu, ou vous serez transférés dans la prison du Palais des Papes pour le restant de votre vie. Vous pouvez également essayer de vous innocenter. Mais pour cela, il vous faudra trouver qui est le vrai coupable. Réussirez-vous à rassemblez les preuves pour être blanchis de tout soupçon ?

Un escape game ludique sur un pan de l’histoire du Grenier à sel.

Le Grenier à sel 2 Rue du Rempart Saint-lazare, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0432740531 https://legrenierasel-avignon.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@legrenierasel-avignon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 32 74 05 31 »}] Inauguré en 2018 dans l’un des plus anciens bâtiments de la ville, le Grenier à sel propose une programmation pluridisciplinaire dans le champ des arts visuels et des arts vivants, au croisement des liens entre art, science et technologies.

Rythmée par des expositions, performances, résidences, spectacles, ateliers et rencontres, la programmation du Grenier à sel offre aux artistes, aux partenaires et aux publics une plateforme d’émotion et de réflexion, pour inventer et rêver le monde de demain.

L’ouverture au public dépend de la programmation. Parking gratuit à proximité : Parking des Italiens (10 minutes à pied ou navette gratuite CityZen jusqu’à la Place des Carmes) – Parking payant à proximité : Parking des Halles ou Parking du Palais des Papes.

Horreur ! Du sel a été dérobé et c’est vous que l’on accuse d’être à l’origine de ce larcin. Les Gabelous, douaniers du sel, vous ont arrêtés et enfermés dans l’une des sombres cellules du Grenier à …

©LeGrenierasel