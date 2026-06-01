Escape game “Mission laboratoire secret”, FEYOPEYI, Morne-à-l’Eau

Escape game “Mission laboratoire secret” Vendredi 5 juin, 09h00 FEYOPEYI Guadeloupe

Tarif : 10 €, 12 participants maximum, prévoir des chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Plongez au cœur d’un laboratoire caché dans le jardin !

À travers une série d’énigmes visuelles, les enfants observent, reconnaissent et découvrent comment les plantes se transforment en ingrédients cosmétiques.

Au fil de l’aventure, ils reconstituent une formule… et fabriquent leur propre produit cosmétique naturel qu’ils emporteront avec eux !

Une expérience ludique, sensorielle et créative pour éveiller la curiosité et le regard.

FEYOPEYI 187 IMPASSE GEORGES SOUDRON Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe 0690 61 49 65 https://feyopeyi.com [{« type »: « phone », « value »: « 0690614965 »}, {« type »: « email », « value »: « feyopeyi@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/escape-game-mission-laboratoire-secret »}]

Plongez au cœur d’un laboratoire caché dans le jardin !

© Image générée par intelligence artificielle (DALL·E / OpenAI), 2026