Escape Game “Mission Super-Héros” Chéray Saint-Georges-d’Oléron
jeudi 22 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Escape Game “Mission Super-Héros”
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
En équipe, relevez une série de défis et d’énigmes pour accomplir une mission digne des plus grands super-héros ! Une aventure immersive où logique, observation et coopération seront les clés pour sauver la situation avant la fin du temps imparti.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
As a team, take on a series of challenges and puzzles to complete a mission worthy of the greatest superheroes! An immersive adventure where logic, observation, and cooperation will be key to saving the day before time runs out.
L’événement Escape Game “Mission Super-Héros” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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