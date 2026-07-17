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Escape Game “Mission Super-Héros” Chéray Saint-Georges-d’Oléron

jeudi 22 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Chéray
Adresse
82 rue du Docteur Seguin
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Escape Game “Mission Super-Héros”

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

En équipe, relevez une série de défis et d’énigmes pour accomplir une mission digne des plus grands super-héros ! Une aventure immersive où logique, observation et coopération seront les clés pour sauver la situation avant la fin du temps imparti.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14  mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

As a team, take on a series of challenges and puzzles to complete a mission worthy of the greatest superheroes! An immersive adventure where logic, observation, and cooperation will be key to saving the day before time runs out.

L’événement Escape Game “Mission Super-Héros” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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