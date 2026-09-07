Escape game « Mitologia », Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry

Informations pratiques

Escape game « Mitologia » Samedi 19 septembre, 15h00 Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Pyrénées-Atlantiques

À partir de 8 €, dès 6 ans, limité à 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Derrière l’exposition « Mitologia » à Ospitalea se cache une mission urgente : tous les cent ans, une brèche s’ouvre entre notre monde et celui des créatures légendaires.

Jusqu’à présent, le centre culturel était protégé par de puissants artefacts magiques. Mais l’animateur chargé de les surveiller a été victime d’un sort lancé par les laminak : sa mémoire est brouillée et les codes des coffres ont disparu.

Vous disposez de 45 minutes pour retrouver les artefacts protecteurs avant l’ouverture de la brèche et l’arrivée des créatures dans notre monde.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Derrière l’exposition Mitologia à Ospitalea se cache une mission urgente : tous les cent ans, une brèche s’ouvre entre notre monde et celui des créatures légendaires.

©Julien Dizdar