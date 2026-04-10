Escape Game numérique Place du Lieutenant Georges Morel Grasse

Grasse

Escape Game numérique

Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18

Confortablement installé derrière votre écran, vous entrez dans un musée dans lequel vous allez rencontrerez de grandes scientifiques souvent oubliées. Pour passer d’une salle à l’autre, il vous faudra faire preuve d’observation et fouiller !

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Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr

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English :

Comfortably seated behind your screen, you enter a museum where you’ll meet some of the great and often forgotten scientists. To get from one room to the next, you’ll need to be observant and dig deep!

L’événement Escape Game numérique Grasse a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays de Grasse Tourisme