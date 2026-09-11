Escape game « Résistance 1944 : l’infiltré de l’ombre », Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne, Laon

Informations pratiques

Escape game « Résistance 1944 : l’infiltré de l’ombre » 19 et 20 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Groupe déjà constitué, max 6 personnes, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Plongez au cœur de l’Histoire avec le nouvel escape game « Résistance 1944 : L’infiltré de l’ombre », imaginé par le Service Mémoire du Département de l’Aisne. Un jeu palpitant, chargé d’histoire, vous attend aux Collections départementales de l’Aisne à Laon ! «1944, l’Europe est plongée dans le chaos de le Seconde Guerre mondiale, et les forces alliées travaillent sans relâche pour repousser l’occupation nazie. Au cœur de la France occupée, un réseau de résistance lutte pour affaiblir l’ennemi et préparer le terrain pour la libération. Cependant, l’organisation est en danger. Un agent double a réussi à infiltrer le réseau, mettant en péril ses opérations secrètes. Intégrez le quartier général de la résistance et démasquez le traître. »

Enigmes, tension, stratégie… saurez-vous sauver la mission ? Rassemblez votre meilleure équipe dans la limite de 6 personnes maximum et lancez-vous ! Cet escape game est accessible dès 8 ans.

RDV 10 minutes avant le début du jeu à l’accueil des Archives départementales de l’Aisne – Parc Foch (Laon) | Durée : 1h | Gratuit | Sur réservation à archives@aisne.fr ou au 03 23 24 61 47

Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne Parc Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives@aisne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 23 24 61 47 »}] [{« link »: « mailto:archives@aisne.fr »}]

Plongez au cœur de l’Histoire avec le nouvel escape game « Résistance 1944 : L’infiltré de l’ombre », imaginé par le Service Mémoire du Département de l’Aisne. Un jeu palpitant, chargé d’histoire, vous…

© CD02