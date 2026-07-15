ESCAPE GAME MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens
vendredi 17 juillet 2026 · MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
ESCAPE GAME
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-01 2026-08-19
Un nouvel escape game au musée ! Saurez-vous résoudre toutes les énigmes pour trouver le coffre au trésor et sortir du musée ? Tentez votre chance !
Dès 9 ans, réservation conseillée.
Animation autour de l’exposition (Extra)ordinaires, nos collections ? 2 .
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr
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English :
A new escape game at the museum! Can you solve all the puzzles to find the treasure chest and escape from the museum? Give it a try!
L’événement ESCAPE GAME Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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