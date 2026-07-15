ESCAPE GAME MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

ESCAPE GAME

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-01 2026-08-19

Un nouvel escape game au musée ! Saurez-vous résoudre toutes les énigmes pour trouver le coffre au trésor et sortir du musée ? Tentez votre chance !

Dès 9 ans, réservation conseillée.

Animation autour de l’exposition (Extra)ordinaires, nos collections ? 2 .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

A new escape game at the museum! Can you solve all the puzzles to find the treasure chest and escape from the museum? Give it a try!

L’événement ESCAPE GAME Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE