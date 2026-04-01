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ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! OFFICE DE TOURISME Cazères

ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! OFFICE DE TOURISME Cazères

ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! OFFICE DE TOURISME Cazères mardi 28 avril 2026.

Lieu : OFFICE DE TOURISME

Adresse : 13 Rue de la Case

Ville : 31220 Cazères

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-28T11:15:00

Fin : 2026-04-28T

Heure de début : 11:15:00

Tarif :

Cazères

ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI !

OFFICE DE TOURISME 13 Rue de la Case Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 11:15:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Journée nationale Tourisme et Handicap
Sauvez E. Tri !
Participez à un escape game amusant pour apprendre ou réviser les bons gestes du tri.
4 séances sur inscription 9h, 9h45, 10h30 et 11h15.
Saurez-vous aider E. Tri à sauver sa planète, menacée à l’autre bout de sa galaxie ?

• 15h visite ludique de Cazères, ouverte à tous à partir de 8 ans.   .

OFFICE DE TOURISME 13 Rue de la Case Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79  tourisme@cc-coeurdegaronne.fr

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English :

National Tourism and Disability Day

L’événement ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! Cazères a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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