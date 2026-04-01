ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! OFFICE DE TOURISME Cazères
ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! OFFICE DE TOURISME Cazères mardi 28 avril 2026.
Cazères
ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI !
OFFICE DE TOURISME 13 Rue de la Case Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 11:15:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Journée nationale Tourisme et Handicap
Sauvez E. Tri !
Participez à un escape game amusant pour apprendre ou réviser les bons gestes du tri.
4 séances sur inscription 9h, 9h45, 10h30 et 11h15.
Saurez-vous aider E. Tri à sauver sa planète, menacée à l’autre bout de sa galaxie ?
• 15h visite ludique de Cazères, ouverte à tous à partir de 8 ans. .
OFFICE DE TOURISME 13 Rue de la Case Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79 tourisme@cc-coeurdegaronne.fr
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English :
National Tourism and Disability Day
L’événement ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! Cazères a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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