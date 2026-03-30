Escape Game Villamblard
Escape Game Villamblard jeudi 16 juillet 2026.
Villamblard
Escape Game
Château de Barrière Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Escape Game
Un crime mystérieux a eu lieu dans le château, rejoignez-nous pour mener l’enquête et démasquer le coupable.
Gratuit. Sur inscription.
14h et 16h, Château de Barrière.
Pour les Enfants du Pays de Beleyme 05 53 81 84 39 .
Château de Barrière Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 18 19 beleymenature@gmail.com
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English : Escape Game
L’événement Escape Game Villamblard a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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