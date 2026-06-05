Sillé-le-Guillaume

Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

“Relevez le défi de l’histoire et lancez-vous dans l’aventure Voyage au coeur de la Guerre de Cent Ans ”

(à partir de 12 ans) par Cj création

Réservation

02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43

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English :

L’événement Escape-game Voyage au cœur de la Guerre de Cent Ans Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume