ESCAPE GAME VOYAGE AU PAYS DES RÊVES Montpellier
samedi 21 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ESCAPE GAME VOYAGE AU PAYS DES RÊVES
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-25 2026-11-28 2026-12-02 2026-12-05 2026-12-09 2026-12-12 2026-12-16 2026-12-19 2026-12-23 2026-12-26 2026-12-30 2027-01-02 2027-01-06 2027-01-09 2027-01-13 2027-01-16 2027-01-20 2027-01-23 2027-01-27
À vous de mener l’enquête !
Julien a 10 ans. Depuis son récent déménagement, quelque chose s’est éteint en lui. Les couleurs semblent moins vives, les histoires ne prennent plus vie et son imagination, autrefois débordante, paraît avoir disparu. Pourtant, au plus profond de ses rêves, subsistent encore des mondes extraordinaires.
En tant qu’amis imaginaires de Julien, votre mission sera d’explorer les univers qui peuplent son esprit afin de l’aider à retrouver sa créativité. Observez, coopérez et laissez-vous guider à travers ses songes. Mais le temps presse dans 30 minutes, Julien se réveillera.
Réussirez-vous à rassembler les fragments de son imagination avant qu’il n’ouvre les yeux ?
Un escape game est un jeu de résolution d’énigmes en équipe dans un décor grandeur nature.
Les mercredis et samedi à 14h et 15h
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Groupe de 6 participants maximum
Gratuit
Réservation obligatoire par mail à serviceprogrammation@herault.fr (un numéro de téléphone vous sera demandé ainsi que les âges des enfants) .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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English : ESCAPE GAME VOYAGE AU PAYS DES RÊVES
It’s up to you to investigate!
L’événement ESCAPE GAME VOYAGE AU PAYS DES RÊVES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 PIERRESVIVES
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