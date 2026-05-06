Esclavage et exploitation : quelles réalités au-delà des différences historiques ?, Hôtel de ville, Bordeaux

Esclavage et exploitation : quelles réalités au-delà des différences historiques ? Lundi 18 mai, 14h00 Hôtel de ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Interviendront notamment à cette occasion : Mesut Berdirhanoglu (Conseil de l’Europe), Alice Mazière (Miprof), Élodie Blier (vice-procureure) et Bénédicte Lavaud-Legendre (juriste, chargée de recherche au CNRS, présidente de l’association Ruelle). Ces prises de paroles seront suivies d’une table-ronde avec les acteurs de terrain

Destinée aux professionnels du territoire susceptibles d’accompagner les victimes de traite des êtres humains, ce temps sera également ouvert aux Bordelaises et Bordelais sur inscription par mail : inscriptions.ruelle@gmail.com

Un évènement « Journées de la mémoire«

Hôtel de ville Place Pey Berland – 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:inscriptions.ruelle@gmail.com »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]

Réflexion sur le rôle des acteurs locaux en matière d’identification des victimes de traite des êtres humains, de poursuite des auteurs et d’accompagnement des victimes.

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval