« Escrivans 2026 – Jornada literària » – 10 octobre 2026, Médiathèque de Saint-Gaudens, Saint-Gaudens

Informations pratiques

« Escrivans 2026 – Jornada literària » – 10 octobre 2026 Samedi 10 octobre, 09h30 Médiathèque de Saint-Gaudens Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

PRÉSENTATION

Samedi 10 octobre 2026, le CIRDOC – Institut occitan de cultura et les éditions Reclams vous proposent une nouvelle édition d’ESCRIVANS – ua crotzada d’autors, jornada literària. Une journée qui se tiendra cette année en Comminges, à la Médiathèque intercommunale de Saint-Gaudens.

Objectifs de la journée :

Cette journée professionnelle destinée aux auteurs vise à soutenir la création littéraire occitane et à faire émerger de nouvelles plumes.

Les auteurs – confirmés comme débutants – accèderont à des temps d’échanges et de pratiques et seront mis en présence de spécialistes et acteurs du domaine des lettres et de l’édition.

Programme :

Samedi 10 octobre 2026:

9h30 : Accueil et retours sur la première édition d’Escrivans a la Prima

10h00 : Adeline Yzac : nourrir sa pratique d’écriture par ses pratiques de lecture

11h30 : Intervention de Xavi Gutierrez : Pervertir o non pervertir pas. S’entraîner à écrire dans les traces de ses modèles.

12h30-14h00 : Repas partagé offert par le CIRDOC – Institut occitan de cultura

14h00 : Atelier littéraire mené par Jean-Louis Lavit

16h00 : Visite de la médiathèque et de l’exposition en cours

17h00 : Clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription gratuite à la journée du 10 octobre (inscriptions ouvertes jusqu’au 21/09 inclus) via le formulaire : abrac.at/escrivans26 ou en cas de difficulté, via : s.juan@oc-cultura.eu

Pour une prise en charge de vos dépenses de déplacement par Reclams : reclamsedicions@gmail.com

Et pour toute question : s.juan@oc-cultura.eu

Un événement organisé par le CIRDOC – Institut occitan de cultura et les éditions Reclams, et en partenariat avec la Médiathèque intercommunale de Saint-Gaudens / Communauté de Communes Cœur Coteaux Comminges.

Médiathèque de Saint-Gaudens 3 Rue Saint-Jean, 31800, Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://abrac.at/escrivans26 »}, {« type »: « email », « value »: « s.juan@oc-cultura.eu »}] [{« link »: « mailto:s.juan@oc-cultura.eu »}, {« link »: « mailto:reclamsedicions@gmail.com »}]

Une nouvelle édition d’Escrivans. Le rdv 2026 est accueilli par la Médiathèque de Saint-Gaudens. En compagnie d’Adeline Yzac et de Xavi Gutierrez, conférences et ateliers attendent les Escrivans.

CIRDOC – Institut occitan de cultura