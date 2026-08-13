Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes Espace Dantza Pau
samedi 7 novembre 2026 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
PEAU À PEAU
Collectif Dantza (30 min)
Dans un monde où les écrans remplacent les regards, où les mots s’échangent plus que les étreintes, Peau à Peau fait le
pari du corps comme dernier refuge du lien humain. Deux danseuses se cherchent, se frôlent, s’agrippent et se
repoussent dans une danse contact organique. À travers cette rencontre physique brute et sincère, elles questionnent
l’effritement des connexions sociales, la peur de l’autre et celle du toucher.
La danse devient alors langage, résistance et mémoire, un cri silencieux pour rappeler que l’humanité commence… peau contre peau.
COMME UNE BÊTE SAUVAGE OU MA FAÇON QUE JE SAIS PARLER Klara Beyeler (15 min)
Quel lien avez-vous avec le bâtiment des églises ? Quelle est votre définition du mot sacré ? 300 témoignages ont
inspiré la création de Comme une bête sauvage ou ma façon que je sais parler. .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes
L’événement Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Festival des arts de la rue Un air de vacances Parc Beaumont Pau 16 août 2026
- Marché du Hameau Pau 16 août 2026
- Brocante des Halles Pau 16 août 2026
- Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Halles de Pau Sur la terrasse Pau 16 août 2026
- De la mort qui tue, Festival Un Air de vacances, Pau 16 août 2026