Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

PEAU À PEAU

Collectif Dantza (30 min)

Dans un monde où les écrans remplacent les regards, où les mots s’échangent plus que les étreintes, Peau à Peau fait le

pari du corps comme dernier refuge du lien humain. Deux danseuses se cherchent, se frôlent, s’agrippent et se

repoussent dans une danse contact organique. À travers cette rencontre physique brute et sincère, elles questionnent

l’effritement des connexions sociales, la peur de l’autre et celle du toucher.

La danse devient alors langage, résistance et mémoire, un cri silencieux pour rappeler que l’humanité commence… peau contre peau.

COMME UNE BÊTE SAUVAGE OU MA FAÇON QUE JE SAIS PARLER Klara Beyeler (15 min)

Quel lien avez-vous avec le bâtiment des églises ? Quelle est votre définition du mot sacré ? 300 témoignages ont

inspiré la création de Comme une bête sauvage ou ma façon que je sais parler. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes

L’événement Espace Dantza Danse contemporaine Soirée formes courtes Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau