AGENDA · Pau
Brocante des Halles Pau
dimanche 16 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Brocante des Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 15:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez chiner au carreau des Halles ! .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
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English : Brocante des Halles
L’événement Brocante des Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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