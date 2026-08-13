Espace Dantza Marathon de la danse #6ème édition Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Marathon de la danse #6ème édition

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 19:00:00

fin : 2027-01-23 00:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Boom avec animation, musique live, DJ…

Et si on dansait….comme avant. Souviens toi de ces soirées où tout semblait possible. La musique à fond, les lumières tamisées, et cette boule à facettes qui faisait tourner les rêves au plafond. On riait, on transpirait, on dansait sans penser au lendemain.

Les talons volaient, les vestes s’oubliaient et le monde se résumait à une piste de danse. Alors le temps d’une soirée, on rallume la magie et vous invite à participer à cette 6ème boom géante 5h de danse non stop comme un marathon du bonheur, où les souvenirs rencontrent le présent sous une pluie de paillettes. Viens déguisé ou costumé, avec ta nostalgie, ta folie, ton envie de vibrer. Parce que danser c’est retrouver ce qu’on pensait perdu. Et que certaines soirées méritent d’être inoubliables. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Marathon de la danse #6ème édition

L’événement Espace Dantza Marathon de la danse #6ème édition Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau