Espace Dantza Rencontres chorégraphiques Espace Dantza Pau

Espace Dantza Rencontres chorégraphiques

Espace Dantza Rencontres chorégraphiques Espace Dantza Pau samedi 30 mai 2026.

Espace Dantza Rencontres chorégraphiques

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Cet évènement incontournable de l’Espace Dantza a pour but de soutenir et de valoriser le travail accompli par les compagnies amateures en danse. Lors de ces rencontres, 3 à 5 compagnies présenteront chaque soir des œuvres chorégraphiques singulières sous forme courte (10 à 20mn par création), conçues avec une intention, un propos, un regard sur le monde. Suite à un vote du public ou d’un jury de professionnels, une compagnie se verra remettre un prix (une résidence de création ou la 1ère partie d’un spectacle professionnel à la saison suivante).   .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24  espacedantza@gmail.com

English : Espace Dantza Rencontres chorégraphiques

L’événement Espace Dantza Rencontres chorégraphiques Pau a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Pau