Espace Dantza Scènes ouvetes Dantza Espace Dantza Pau
dimanche 13 décembre 2026 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Scènes ouvetes Dantza
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Évènement incontournable de notre programmation, les Scènes Ouvertes offrent un espace d’expression libre et de rencontre entre les disciplines artistiques.
Pensées comme un temps dédié à la découverte, elles accueillent des propositions variées théâtre, danse, cirque, poésie, musique… Ouvertes à tous, ces soirées offrent une plateforme de visibilité et de dialogue, dans un cadre bienveillant et permettent de faire émerger des écritures singulières tout en nourrissant le lien entre les créateurs et le public.
Les Scènes Ouvertes incarnent notre volonté de soutenir la diversité des pratiques et de favoriser la pratique amateure. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent découvrir, partager, et faire vivre l’art sous toutes ses formes. .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Scènes ouvetes Dantza
L’événement Espace Dantza Scènes ouvetes Dantza Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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