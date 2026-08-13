Espace Dantza Stage danse contemporaine Espace Dantza Pau
dimanche 8 novembre 2026 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Stage danse contemporaine
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 10:00:00
fin : 2026-11-08 13:00:00
Date(s) :
2026-11-08
L’atelier de Partnering est une technique corporelle ludique qui encourage la confiance ensoi, en l’autre, et qui met en valeur la collaboration.
Le partage du poids de son corps avec celui de l’autre est la notion centrale de l’atelier.
Nous sommes amenés à créer un centre de gravité à deux (ou plus) et à faire vivre cette forme par le déplacement dans l’espace.
Pour ce faire, il est indispensable de prendre des décisions communes et de faire des choix consentis par les deux parties. Un langage corporel simple et intuitif permet de communiquer par les appuis. Cet apprentissage prend effet par l’intermédiaire d’exercices et d’improvisations guidées. .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Stage danse contemporaine
L’événement Espace Dantza Stage danse contemporaine Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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