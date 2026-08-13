Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

À la suite d’une série de mésaventures qui ne méritent pas d’être rappelées, Monsieur Palomar avait décidé que sa

principale activité serait de regarder les choses du dehors. Palomar d’Italo Calvino.

Palomar est aussi le nom du trio instrumental naviguant du folklore modeste à l’impro carabinée qui accompagnera les diverses rencontres de cette soirée. Cette création originale et audacieuse rendra hommage en musique et en danse à l’ouverture d’ esprit de Christian Josué. Ainsi, à l’image de sa vision grand-angle de l’Occitanie, nous voyagerons d’Aragon en Soule, du Béarn à l’Auvergne, de la Haute-Garonne à la Provence en passant bien-sûr par les Cévennes…sans oublier le sous-continent indien.

Christian Josué, multi-instrumentiste palois, disparu en 2025 était, entre autres choses, un faiseur de rencontres de première catégorie. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar

L’événement Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau