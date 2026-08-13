Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar Espace Dantza Pau
samedi 17 octobre 2026 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
À la suite d’une série de mésaventures qui ne méritent pas d’être rappelées, Monsieur Palomar avait décidé que sa
principale activité serait de regarder les choses du dehors. Palomar d’Italo Calvino.
Palomar est aussi le nom du trio instrumental naviguant du folklore modeste à l’impro carabinée qui accompagnera les diverses rencontres de cette soirée. Cette création originale et audacieuse rendra hommage en musique et en danse à l’ouverture d’ esprit de Christian Josué. Ainsi, à l’image de sa vision grand-angle de l’Occitanie, nous voyagerons d’Aragon en Soule, du Béarn à l’Auvergne, de la Haute-Garonne à la Provence en passant bien-sûr par les Cévennes…sans oublier le sous-continent indien.
Christian Josué, multi-instrumentiste palois, disparu en 2025 était, entre autres choses, un faiseur de rencontres de première catégorie. .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar
L’événement Espace Dantza Viatge, le voyage de Palomar Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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