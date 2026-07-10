Espace des sens Mémoires Dansées | Festival Karavel Maison de la Culture Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Espace des sens Mémoires Dansées | Festival Karavel

Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

-26 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-03 21:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Quand la mémoire devient mouvement, les territoires se racontent en corps et en gestes. Cette création puise sa force dans les rencontres avec les habitants et dans la richesse des récits collectés.

Dans le cadre du Festival Karavel.

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Maison de la Culture 5 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 14 63 40 billetterie@pole-en-scenes.com

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English :

When memory becomes movement, places tell their stories through the body and gesture. This production draws its strength from encounters with local residents and the richness of the stories collected.

As part of the Karavel Festival.

L’événement Espace des sens Mémoires Dansées | Festival Karavel Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-10 par Clermont Auvergne Volcans