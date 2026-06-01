Savenay

Espace et Vie en fête

4 Rue Simone Veil Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Espace et Vie organise une Grill Party ouverte au public afin de partager ce moment de convivialité avec les résidents, leurs familles, les équipes et les partenaires de la structure.

Au programme

Soir d’été en guinguette, guitare & chansons avec Baptiste Acoustique et jeux d’antan.

Inscription obligatoire .

4 Rue Simone Veil Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 25 54 00 accueil.savenay@espaceetvie.fr

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English :

L’événement Espace et Vie en fête Savenay a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay