Haguenau

Espace jardin

Place Désiré Brumbt Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Ce rendez-vous printanier des amoureux des fleurs et des plantes réunit des professionnels du végétal et des amateurs passionnés de jardinage.

Espace Jardin à Haguenau le rendez-vous printanier des amoureux de la nature !

La 17ème édition d’Espace Jardin vous donne rendez-vous au Parc de la Gare à Haguenau.

Organisé par la Maison des Associations et la Ville de Haguenau, cet événement incontournable du printemps rassemble professionnels du végétal et passionnés de jardinage dans une ambiance conviviale.

Au programme plus d’une trentaine d’exposants horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, céramistes et artisans présents pour vous conseiller et vous proposer plantes, fleurs, décorations et produits naturels. Profitez également des démonstrations des agents des services municipaux (rempotage, permaculture, potagers…), qui partageront avec vous leurs meilleurs conseils pour entretenir et embellir votre jardin.

Les enfants pourront participer à des ateliers de fabrication de nichoirs et mangeoires à 11h, 14h30 et 16h30 (sur inscription lien ci-dessous), ainsi que des animations de rempotage.

A ne pas manquer également, les stands originaux autour des bonsaïs de la culture japonaise, les animaux de basse-cour avec la société d’aviculture, ou encore un troc de plants et semis proposé par l’association APOIN.

Une journée familiale, nature et conviviale à ne pas manquer ! 0 .

Place Désiré Brumbt Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

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English :

This springtime event for flower and plant lovers brings together plant professionals and gardening enthusiasts.

L’événement Espace jardin Haguenau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau