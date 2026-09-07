Espace jeux et médiation patrimoniale, Ancienne mairie, parc de la mairie, Choisy-le-Roi

Informations pratiques

Espace jeux et médiation patrimoniale Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancienne mairie, parc de la mairie Val-de-Marne

Limite des places disponibles. Grand escalier à monter pour l’atelier. Sans ascenseur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des trésors cachés de la ville à travers une grande aire de jeux dédiée aux archives et aux collections patrimoniales. Défiez vos proches avec des memory, un jeu de domino ou un jeu des 7 familles inspirés des archives et collections patrimoniales de la ville. Découvrez également notre tout nouveau jeu « Archives et Patrimoine fantastiques », dans la lignée du jeu « Animaux fantastiques ». Et si les archives et les collections de Choisy-le-Roi devenaient les héros d’un monde fantastique ? Une façon ludique et originale d’explorer l’histoire de Choisy-le-Roi en famille, tout en découvrant les missions des archivistes et les richesses du patrimoine local. Jeux en accès libre pour petits et grands.

Ancienne mairie, parc de la mairie Place Gabriel Péri 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Centre Sud Val-de-Marne Île-de-France 0148924136 http://choisyleroi.fr

Espace jeux patrimoniaux

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