Espace ludique et sportif Stade triscos Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Espace ludique et sportif

Stade triscos 441-369 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07

Du 6 juillet au 28 août, le stade Triscos se transforme en véritable terrain de jeux sportif ouvert à tous !

Tout au long de l’été, petits et grands pourront venir profiter gratuitement d’animations sportives variées dans une ambiance conviviale et dynamique. Badminton, rugby, football, athlétisme, judo, sport santé ou encore mur d’escalade chacun pourra tester, pratiquer ou simplement s’amuser à son rythme.

Le programme détaillé est à retrouver sur le site de la ville. .

Stade triscos 441-369 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Espace ludique et sportif

L’événement Espace ludique et sportif Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grands Lacs