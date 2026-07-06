Espace ludique et sportif Stade triscos Biscarrosse
lundi 6 juillet 2026 · Stade triscos · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Espace ludique et sportif
Stade triscos 441-369 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-07
Du 6 juillet au 28 août, le stade Triscos se transforme en véritable terrain de jeux sportif ouvert à tous !
Tout au long de l’été, petits et grands pourront venir profiter gratuitement d’animations sportives variées dans une ambiance conviviale et dynamique. Badminton, rugby, football, athlétisme, judo, sport santé ou encore mur d’escalade chacun pourra tester, pratiquer ou simplement s’amuser à son rythme.
Le programme détaillé est à retrouver sur le site de la ville. .
Stade triscos 441-369 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Espace ludique et sportif
L’événement Espace ludique et sportif Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grands Lacs
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