Espace Patrimoine, Espace Patrimoine, Fréjus
samedi 19 septembre 2026 · Espace Patrimoine · Fréjus
Informations pratiques
Espace Patrimoine 19 et 20 septembre Espace Patrimoine Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’Espace Patrimoine propose chaque année une exposition sur des thèmes d’actualité (fouilles archéologiques, chantiers de restauration des Monuments historiques, valorisation de recherches scientifiques etc.). Cette année 2026, découvrez « Forum iulii vu du ciel » un retour en images sur les principales fouilles archéologiques réalisées à Fréjus ecs 10 dernières années.
Un écran tactile vous propose de nombreux contenus multimedia : plans interactifs à la découverte des patrimoines de la ville, film d’animation, visites virtuelles, restitutions 3D. Un casque VR est également à votre diposition pour plonger au coeur de certains monuments.
L’Espace Patrimoine est situé dans la Tour circulaire du rempart du XVIe siècle, donnant directement sur l’entrée du centre-ville, place Clemenceau et sur le rond-point Paul Vernet. Il fait également face à l’Office de Tourisme, point de départ des visites-découvertes du patrimoine, et permet ainsi de toucher un large public.
Espace Patrimoine place Clemenceau, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 47 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/espace-patrimoine-tour-circulaire/ L’Espace Patrimoine est un lieu d’exposition consacré à la découverte du patrimoine de la ville, avec des expositions sur des thèmes d’actualité (fouilles archéologiques, chantiers de restauration des Monuments historiques, valorisation de recherches scientifiques etc.), renouvelées chaque année. L’Espace Patrimoine est situé dans la Tour circulaire du rempart du XVIe siècle, donnant directement sur l’entrée du centre-ville, place Clemenceau et sur le rond-point Paul Vernet.
Il fait également face à l’Office de Tourisme, point de départ des visites-découvertes du patrimoine, et permet ainsi de toucher un large public. Accès libre, à proximité du Parking Vernet
L’Espace Patrimoine est un lieu d’exposition consacré à la découverte du patrimoine de la ville.
(c) Ville de Fréjus
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