Espace premières séances | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

samedi 12 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Espace premières séances | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-12

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-09-12

C’est avec une diffusion de films courts proposés par le Festival International du court métrage que les tout-petits feront leurs premiers pas dans le monde de l’image animée.

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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

Through a screening of short films presented by the International Short Film Festival, young children will take their first steps into the world of moving pictures.

L’événement Espace premières séances | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans