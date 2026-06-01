Espace snoezelen, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Espace snoezelen 7 – 11 juillet Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

du Mardi 07 Juillet 2026 au Samedi 11 Juillet 2026

Snoezelen est une activité qui se déroule dans un espace aménagé, ayant pour but de recréer une ambiance agréable, de relaxation et de découverte sensorielle.

Une activité de détente et de partage autour des 5 sens !

Médiathèque Côte Pavée

inscription au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Une activité de détente et de partage autour des 5 sens !