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Espace Viking – Visite guidée, Espace viking, Saint-Pierre-lès-Nemours

samedi 19 septembre 2026 · Espace viking · Saint-Pierre-lès-Nemours

Espace Viking – Visite guidée, Espace viking, Saint-Pierre-lès-Nemours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace viking
Adresse
11 rue des ormes puiselet 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Ville
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Moins de 12 ans 5€ et plus de 12 ans, adultes 7 €, groupes à partir de 15 personnes. Billetterie possible sur place.

Espace Viking – Visite guidée 19 et 20 septembre Espace viking Seine-et-Marne

Moins de 12 ans 5€ et plus de 12 ans, adultes 7 €, groupes à partir de 15 personnes. Billetterie possible sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’Espace Viking vous propose une visite guidée du navire viking Gungnir, suivi d’une conférence sur les Vikings. Prolongez l’immersion dans le monde Nordique en découvrant les ouvrages et les toiles de l’équipage.

Espace viking 11 rue des ormes puiselet 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 07 62 80 54 73 https://www.vikingar.info/ [{« type »: « phone », « value »: « 0666982126 »}]
Visite commentée

©OTPN

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