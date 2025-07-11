Espaces Pluriels Imminentes place du Foirail Pau

Espaces Pluriels Imminentes

place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Après sa Block Party festive au Hédas en ouverture de saison, la chorégraphe Jann Gallois mise sur l’énergie de ses six interprètes féminines. Un chœur généreux fait de force et de douceur qui sonde nos croyances, nos peurs et nos espérances.

Contre la destruction, la haine, la violence, contre le désastre du présent, la chorégraphe Jann Gallois, récemment nommée codirectrice de l’Agora, Cité Internationale de la Danse de Montpellier, entend nous rappeler qu’un autre chemin est possible. Imminentes pose l’alternative comme un débordement, une marée pénétrante portée par six femmes souveraines, sorcières, déesses, nymphes qui élèvent leurs murmures tels des mugissements jetés à la face de ce monde en ruine. .

place du Foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

