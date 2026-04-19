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Espagne : le chœur Allegretto dévoile ses trésors de la musique vocale Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain

Espagne : le chœur Allegretto dévoile ses trésors de la musique vocale Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain

Espagne : le chœur Allegretto dévoile ses trésors de la musique vocale Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Eglise St Louis de Montfort

Adresse : 80, avenue des Grands Bois 44800 St Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00

Tarif : de 5 à 12 € Plein tarif : 12 € sur place, 10 € en prévente sur www.choeurallegretto.frTarif réduit dont Carte Blanche : 5 €Gratuit enfants de moins de 12 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 17:00 – 18:00
Gratuit : non de 5 à 12 € Plein tarif : 12 € sur place, 10 € en prévente sur www.choeurallegretto.frTarif réduit dont Carte Blanche : 5 €Gratuit enfants de moins de 12 ans Tout public 

Le chœur Allegretto s’apprête à vous faire découvrir la richesse du patrimoine vocal espagnol.Entre ferveur de la Renaissance et audace contemporaine, le concert promet un final original : une adaptation pour voix du célèbre boléro de Ravel. Un voyage à travers les sièclesSous la direction d’Odile Carrette et accompagné de Lusine Lazaryan au piano, le chœur a choisi d’explorer cinq siècles de musique sacrée et profane espagnole. Le public pourra ainsi apprécier la polyphonie des œuvres de la Renaissance, les mélodies traditionnelles et les rythmes colorés des compositeurs contemporains. Durée : 1 heure environ

Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain 44800
0240504483 https://www.choeurallegretto.fr/concerts


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