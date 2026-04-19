Espagne : le chœur Allegretto dévoile ses trésors de la musique vocale Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain
Espagne : le chœur Allegretto dévoile ses trésors de la musique vocale Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 17:00 – 18:00
Gratuit : non de 5 à 12 € Plein tarif : 12 € sur place, 10 € en prévente sur www.choeurallegretto.frTarif réduit dont Carte Blanche : 5 €Gratuit enfants de moins de 12 ans Tout public
Le chœur Allegretto s’apprête à vous faire découvrir la richesse du patrimoine vocal espagnol.Entre ferveur de la Renaissance et audace contemporaine, le concert promet un final original : une adaptation pour voix du célèbre boléro de Ravel. Un voyage à travers les sièclesSous la direction d’Odile Carrette et accompagné de Lusine Lazaryan au piano, le chœur a choisi d’explorer cinq siècles de musique sacrée et profane espagnole. Le public pourra ainsi apprécier la polyphonie des œuvres de la Renaissance, les mélodies traditionnelles et les rythmes colorés des compositeurs contemporains. Durée : 1 heure environ
Eglise St Louis de Montfort Saint-Herblain 44800
0240504483 https://www.choeurallegretto.fr/concerts
Afficher la carte du lieu Eglise St Louis de Montfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Electro Symphony Vol.2 et Mr Tout Le Monde, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain 21 avril 2026
- La Rue Kétanou, La Carrière, Saint-Herblain 21 avril 2026
- Porte Ouverte CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie Carré des Services (Le) Saint-Herblain 22 avril 2026
- Porte Ouverte CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie, Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain 22 avril 2026
- Le Lac des cygnes – International Festival Ballet, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain 22 avril 2026