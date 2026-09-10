Espòrts e jòcs occitans – Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant – Démonstration de jeux, Centre culturel Tivoli, Anglet
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel Tivoli · Anglet
Informations pratiques
Espòrts e jòcs occitans – Sports et jeux traditionnels,
un patrimoine vivant – Démonstration de jeux Samedi 19 septembre, 14h00 Centre culturel Tivoli Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Et si vous vous initiiez aux jeux occitans ?
Découvrez les quilles de 6, le rampeau, le palet gascon ou encore le lancer de bérets, et partagez un moment ludique autour de ces jeux traditionnels du patrimoine occitan.
Centre culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi, 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Et si vous vous initiez aux jeux occitans, quilles de 6, rampeau, palet gascon, lancer de bérets !
©Sébastien-Zambon_Dpt40
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