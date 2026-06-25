Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet
samedi 12 septembre 2026 · Galerie Georges Pompidou · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une visite accompagnée d’un médiateur et d’un interprète en langue des signes française pour les personnes sourdes et malentendantes.
En partenariat avec Equils interprétation.
Dans le cadre de l’exposition collective Tutti Frutti où l’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisation des étalages. .
Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti
L’événement Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée pétanque Pétanque de Montbrun Anglet 1 juillet 2026
- Grand Prix de Chiberta Golf de Chiberta Anglet 2 juillet 2026
- Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 2 juillet 2026
- Concert vocal et instrumental Rue Léon Gambetta Anglet 2 juillet 2026
- Marché nocturne Anglet 3 juillet 2026