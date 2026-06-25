Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une visite accompagnée d’un médiateur et d’un interprète en langue des signes française pour les personnes sourdes et malentendantes.

En partenariat avec Equils interprétation.

Dans le cadre de l’exposition collective Tutti Frutti où l’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisation des étalages. .

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti

L’événement Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Anglet