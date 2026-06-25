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Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

samedi 12 septembre 2026 · Galerie Georges Pompidou · Anglet

Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Galerie Georges Pompidou
Adresse
12 rue Albert le Barillier
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Une visite accompagnée d’un médiateur et d’un interprète en langue des signes française pour les personnes sourdes et malentendantes.
En partenariat avec Equils interprétation.

Dans le cadre de l’exposition collective Tutti Frutti où l’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisation des étalages.   .

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60  culture@anglet.fr

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English : Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti

L’événement Visite en langue des signes française de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Anglet

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