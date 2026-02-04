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Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Galerie Georges Pompidou

Adresse : 2 rue Albert le Barillier

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Anglet

Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti nous vous proposons un temps en gascon. Frédéric Handy, médiateur en arts visuels et conteur nous guidera dans cette exposition à travers les contes traditionnels et nous proposera un échange en langue gasconne.   .

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60  culture@anglet.fr

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English : Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti

L’événement Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet

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