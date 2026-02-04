Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Anglet

Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti nous vous proposons un temps en gascon. Frédéric Handy, médiateur en arts visuels et conteur nous guidera dans cette exposition à travers les contes traditionnels et nous proposera un échange en langue gasconne. .

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti

L’événement Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet