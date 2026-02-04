Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet
Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 12 septembre 2026.
Anglet
Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti
Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre de l’exposition Tutti Frutti nous vous proposons un temps en gascon. Frédéric Handy, médiateur en arts visuels et conteur nous guidera dans cette exposition à travers les contes traditionnels et nous proposera un échange en langue gasconne. .
Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti
L’événement Visite en langue gasconne de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Don de sang Maison pour tous Salle Ansbach Anglet 12 mai 2026
- ROBYN ORLIN, CAMILLE THEATRE QUINTAOU Anglet 13 mai 2026
- Alarm clocks… Robyn Orlin, Camille & Phuphuma Love Minus Théâtre Quintaou Anglet 13 mai 2026
- Conférence et atelier Insectes auxiliaires & permaculture Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet 13 mai 2026
- Tournoi Pilotarienak finale Trinquet de Verre Haïtz Pean Anglet 13 mai 2026