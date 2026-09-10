Espòrts e jòcs occitans – Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant – Vernissage, Centre culturel Tivoli, Anglet

Informations pratiques

Espòrts e jòcs occitans – Sports et jeux traditionnels,

un patrimoine vivant – Vernissage Samedi 19 septembre, 11h00 Centre culturel Tivoli Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Pétanque, jeu de quilles, palet gascon ou courses taurines : les sports traditionnels régionaux sont à la fois porteurs de tradition et de modernité.

Étroitement liés à la langue et à la culture occitanes, qu’ils contribuent à faire vivre, ils constituent une part importante de notre patrimoine. Toujours pratiqués aujourd’hui, pour le loisir comme pour la compétition, ils témoignent de la richesse des cultures sportives de la région.

À travers l’histoire et les pratiques actuelles de chacun de ces sports, cette exposition invite à découvrir ce patrimoine vivant et à réfléchir à sa transmission aux générations futures.

Exposition visible jusqu’au 17 décembre 2026.

Centre culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi, 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Pétanque, jeu de quilles, palet gascon ou courses taurines sont les sports traditionnels régionaux porteurs à la fois de tradition et de modernité. Ils sont imprégnés de la langue et de la culture à…

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