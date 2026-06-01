Esports World Cup 2026 Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris devient la première ville hôte internationale de l’EWC, après Riyad, accélérant l’ambition de rotation mondiale à long terme de l’Esports Foundation.

Réunissant cet été 2 000 joueurs, 200 Clubs et des millions de fans issus de plus de 100 pays, le plus grand événement esport au monde s’installe dans une ville au cœur du sport international.

L’Esports Foundation porte une vision de long terme : développer ses tournois et compétitions internationaux en s’appuyant, dans la durée, sur ses publics, ses partenaires et ses villes hôtes à travers le monde. À l’issue d’un processus d’évaluation approfondi et au regard du contexte régional actuel, l’Esports Foundation a décidé d’accélérer cette ambition de rotation internationale dès l’édition 2026, afin d’offrir clarté et stabilité aux joueurs, aux Clubs, aux éditeurs, aux partenaires et aux fans du monde entier, tout en préservant l’envergure, la structure et l’intégrité compétitive du tournoi.

L’Esports World Cup 2026 se tiendra désormais à Paris, en France, du 6 juillet au 23 août.

Du lundi 06 juillet 2026 au dimanche 23 août 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris



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