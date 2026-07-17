Espresso Variété, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Informations pratiques

Espresso Variété Dimanche 23 août, 16h30 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T16:30:00+02:00 – 2026-08-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-23T16:30:00+02:00 – 2026-08-23T17:30:00+02:00

« Hop, c’est la pause ! Des tours de table bancals… Avec ou sans sucre, le temps d’un espresso, notre vieux café prend vie et vous plonge dans l’univers déjanté de nos artistes. »

Au programme : charivari de petites histoires, prouesses techniques et moments poétiques qui sauront capter le public…

Et l’occasion d’admirer du vélo acrobatique, du trapèze danse, de l’équilibre sur les mains, du jonglage, du détournement d’objets, de la roue Cyr, des portés acrobatiques… sans oublier de la musique jouée en direct.

« Espresso Variété » est un spectacle de cirque/théâtre sous forme de « cabaret de rue » avec quatre artistes cirque et un artiste musicien. Et qui bénéficie notamment du soutien de la Région Île-de-France.

Sur la pelouse du potager.

Pour tout public. Durée : 55 min.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

À l’heure de la pause dans un vieux café, un charivari de petites histoires, de prouesses techniques et de moments poétiques. Avec des artistes de cirque et un musicien. Du cirque-théâtre pour tous.

© Espresso Variété