Esquisse ton patrimoine !, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Informations pratiques

Esquisse ton patrimoine ! 19 et 20 septembre Site des Menhirs de Monteneuf Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la manière d’un cadavre exquis, venez laisser une trace de votre passage : dessin, mot croquis…

A travers cette fresque commune, prenons conscience de ce patrimoine autour de nous pour mieux le protéger.

Site des Menhirs de Monteneuf Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne 0297932674 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/MenhirsMonteneuf;https://www.instagram.com/menhirsmonteneuf/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000013 Site mégalithique niché au cœur d’une Réserve Naturelle, les Menhirs de Monteneuf offrent au regard des vestiges Néolithiques : retrouvez plus de 500 monolithes sur cet espace, dont 42 dressés.

Une parenthèse dans le temps en destination Brocéliande. Accès libre toute l’année. Visites guidées et animations y prennent place pendant les vacances et les évènements ponctuels.

Esquisse ton patrimoine !

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