Est-ce que tu l’as vu?, Chateau d’Esquelbecq, Esquelbecq
Est-ce que tu l’as vu?, Chateau d’Esquelbecq, Esquelbecq samedi 6 juin 2026.
Est-ce que tu l’as vu? 6 et 7 juin Chateau d’Esquelbecq Nord
10€ chateau et jardin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Dès l’arrivée des beaux jours, l’association du Château d’Esquelbecq vous invite à son evenement annuel de Rendez-vous aux jardins pour un week-end féérique et pour feter la nouvelle saison 2026.
Le château et son jardin historique seront ouverts tout au long du week-end. Les visiteurs pourront découvrir l’un des beaux-arts du jardin et un des plus ancien jardin de france subsistant.
Au programme : parcours ludique, visites guidées, vente de plantes dans la serre du jardin.
Chateau d’Esquelbecq 10 place alphonse Bergerot 59470 Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 0673440666 http://www.chateau-esquelbecq.com Au cœur de la Flandre Française, le domaine d’Esquelbecq avec son château, son parc et son jardin forme un ensemble remarquable, témoignage unique de l’organisation des châteaux et jardins flamands de la Renaissance.
Les intérieurs se visitent les week-end et sur réservation pour les groupes.
Le domaine s’étend sur une superficie de 7 hectares :
1 ha de jardin
1 ha de cour d’entrée.
5 ha de parc paysager
Le domaine est classé Monument historique depuis 1987. En train: Gare d’Esquelbecq
En voiture: depuis Lille – A25 sortie 15
Le jardin historique se transformera en terrain d’exploration visuelle. Les visiteurs pourront regarder le paysage autrement et questionner leurs sens, à travers des jeux d’optique, des points de vue.
johan Tamer
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