Estelle Perrault & Alain Jean-Marie, au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Une soirée dédié à Lorez Alexandria, bien plus qu’un simple femmage, c’est un voyage personnel à la découverte de la vie et de la voix de l’une de mes plus grandes idoles.

À travers des anecdotes, des contextes et la musique, Estelle Perrault retrace son parcours, du South Side de Chicago aux scènes qu’elle a illuminées, en revisitant le répertoire qui l’a définie : des chansons façonnées par ses racines gospel, une résilience tranquille et un sens du phrasé incomparable.

Pour ce duo, Estelle est accompagné du légendaire pianiste Alain Jean-Marie, dont le toucher a accompagné des icônes telles que Benny Golson, Chet Baker et Abbey Lincoln.

Une voix et un piano, pour faire revivre son histoire, sa musique et son esprit dans cette salle.

Line-up : Alain Jean-Marie : piano ; Estelle Perrault : voix

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Cool jazz for quiet dreams— Estelle Perrault vous invite à un voyage intime à travers la vie de Lorez Alexandria, mêlant anecdotes et mélodies empreintes de gospel et de résilience.

Le dimanche 12 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 12 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-12T19:30:00+02:00_2026-07-12T20:30:00+02:00;2026-07-12T21:30:00+02:00_2026-07-12T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/estelle-perrault-raconte-lorez-alexandria https://fb.me/e/6NnWrI3FX contact@38riv.com



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

