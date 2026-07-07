Wild souls on the Seine Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

Le duo Rock Pop Folk » Bliss On The Stars » mêle énergie brute et vulnérabilité à travers leurs morceaux originaux et vibrants. Le duo est porté par une voix unique, incarnée dans un corps sensuel et électrique.

Une soirée électrique entre lumière et ombre, Avec la participation exceptionnelle d’un musicien chilien, homme-orchestre mêlant batterie, basse et synthétiseurs, et la présence unique des danseurs venus du monde entier pour la Summer intensive organisé par Graham for Europe à Paris et pour les 100 ans de Graham.

Un voyage musical sauvage, sensible et intense, où la puissance du Rock rencontre la tendresse de la Folk.

-Hélène John-William :

Chanteuse compositrice performeuse et artiste pluridisciplinaire

– Olivier Matamoros :

Guitariste et compositeur

– Moises Maturana :

Drums et keyboard«

https://www.instagram.com/blissonthestars_modeldancer?igsh=ODN2ZjZoZGpxNzV5

Embarquez pour un voyage musical libre et sauvage, où la puissance du Rock Pop rencontre la poésie de la Folk.

Le dimanche 12 juillet 2026

de 20h00 à 21h15

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-13T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-12T20:00:00+02:00_2026-07-12T21:15:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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