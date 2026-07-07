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Wild souls on the Seine Peniche Marcounet Paris

dimanche 12 juillet 2026 · Peniche Marcounet · Paris

Wild souls on the Seine Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Peniche Marcounet
Adresse
14 Quai de l'Hôtel de ville
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
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Le duo Rock Pop Folk » Bliss On The Stars » mêle énergie brute et vulnérabilité à travers leurs morceaux originaux et vibrants. Le duo est porté par une voix unique, incarnée dans un corps sensuel et électrique.

Une soirée électrique entre lumière et ombre, Avec la participation exceptionnelle d’un musicien chilien, homme-orchestre mêlant batterie, basse et synthétiseurs, et la présence unique des danseurs venus du monde entier pour la Summer intensive organisé par Graham for Europe à Paris et pour les 100 ans de Graham.

Un voyage musical sauvage, sensible et intense, où la puissance du Rock rencontre la tendresse de la Folk.

-Hélène John-William :

Chanteuse compositrice performeuse et artiste pluridisciplinaire

– Olivier Matamoros :

Guitariste et compositeur

– Moises Maturana :

Drums et keyboard« 

https://www.instagram.com/blissonthestars_modeldancer?igsh=ODN2ZjZoZGpxNzV5

Embarquez pour un voyage musical libre et sauvage, où la puissance du Rock Pop rencontre la poésie de la Folk.
Le dimanche 12 juillet 2026
de 20h00 à 21h15
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-13T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-12T20:00:00+02:00_2026-07-12T21:15:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville  75004 Paris


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