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Quartier d’été : sortie en salle d’escalade + pique + jeux Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

mardi 7 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Richard Wright · PARIS

Quartier d’été : sortie en salle d’escalade + pique + jeux Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Richard Wright
Adresse
76 bis rue de Rennes
Ville
75006 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Sortie gratuite avec frais annexes de 5 euros.</p>

Si tu es tenté par cette sortie, inscris-toi sur notre site internet !

Rdv 10h au centre Paris Anim’ Richard Wright

Prévois également ton pique-nique pour profiter du beau temps, toute la journée, au parc Kellermann avec le groupe.

Tenue sportive obligatoire avec baskets.

Dans le cadre de quartier d’été, l’équipe jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright te propose mardi 7 juillet de l’escalade, un pique nique et une après midi de jeux au parc Kellermann. Pour les jeunes de 15/25 ans, parisiens ou pas !
Le mardi 07 juillet 2026
de à
gratuit

Sortie gratuite avec frais annexes de 5 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T00:00:00+02:00_2026-07-07T23:59:00+02:00

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes  75006 PARIS


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