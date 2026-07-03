Quartier d’été : sortie en salle d’escalade + pique + jeux Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

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Rdv 10h au centre Paris Anim’ Richard Wright

Prévois également ton pique-nique pour profiter du beau temps, toute la journée, au parc Kellermann avec le groupe.

Tenue sportive obligatoire avec baskets.

Dans le cadre de quartier d’été, l’équipe jeunesse du centre Paris Anim’ Richard Wright te propose mardi 7 juillet de l’escalade, un pique nique et une après midi de jeux au parc Kellermann. Pour les jeunes de 15/25 ans, parisiens ou pas !

Le mardi 07 juillet 2026

de à

gratuit

Sortie gratuite avec frais annexes de 5 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T00:00:00+02:00_2026-07-07T23:59:00+02:00

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS



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