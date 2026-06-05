Atelier : vivre avec ses émotions Feuille Blanche, Café Noir Paris

Et si on prenait le temps d’en parler, de nos émotions ? Et si on prenait le temps de leur redonner une place ?

Une émotion… Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Comment je la reconnais ? Qu’est-ce que j’en fais ? Comment influe-t-elle sur ma relation à l’autre ?

Autant de questions que l’atelier propose d’aborder en essayant de laisser vivre notre corps pour observer ce qui s’y passe, voir ce que ça nous fait.

L’atelier offre un espace d’échange et d’exploration sur les émotions. Il permet par l’expérimentation et les échanges avec le groupe, de prendre conscience de ce qu’on pourrait appeler l’espace émotionnel et de son impact sur nos actes et nos relations interpersonnelles.

Un atelier qui allie cœur, corps et esprit pour se mettre en mouvement et développer son pouvoir d’action.

L’atelier se scinde en 2 parties :

La 1ère partie « Où sont mes émotions ? » est la partie introductive où on aborde ce qu’est une émotion, comment je la reconnais et est-ce que j’agis ou je réagis.

Dans la 2ème partie « Mon espace émotionnel, mon pouvoir d’action » on explore ce que l’espace émotionnel génère en moi et son impact sur mes actes et mes relations interpersonnelles.

Nous effectuerons une pause déjeuner (non inclus) entre les 2 parties.

Peur, anxiété, colère, dégoût… joie ? Autant d’émotions que nous pouvons ressentir en ces temps troubles.

Le mardi 07 juillet 2026

de 10h00 à 17h30

payant

entre 30 et 75€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



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