Famille en jeu au centre sportif Louis Lumière CS Louis Lumière Paris
Famille en jeu au centre sportif Louis Lumière CS Louis Lumière Paris dimanche 28 juin 2026.
Venez découvrir des activités pour tous les âges de 10h00 à 17h00 au centre sportif Louis Lumière:
Laser run, parcours de motricité, badminton, tennis de table, pickleball, basketball.
Vous pourrez également participer à des cours collectifs (inscriptions):
Famille en jeux! – Remplir le formulaire
A 10h00 et 14h00 départ pour une randonnée urbaine
A 16h00 venez vous initier à la boxe
A 12h00 et 13h00 bénéficiez d’un cours de remise en forme
Famille en jeu est un évènementiel familial permettant de découvrir des activités physiques ou sportives. Des activités en libre accès ou encadrées, pour les petits et les grands!
Le dimanche 28 juin 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00
CS Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 Paris
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