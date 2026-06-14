Paris Sport Dimanches Estivaux : Running au Jardin Frédérico Garcia Lorca Paris Centre Jardin Frédérico Garcia Lorca Paris

RUNNING ESTIVAL – TOUS LES DIMANCHES MATINS ! ‍♀️ ‍♂️

Cet été, démarrez votre dimanche du bon pied !

Rejoignez-nous chaque dimanche matin pour une séance de running conviviale, dynamique et accessible à tous les niveaux. Que vous soyez coureur débutant, amateur de jogging ou passionné de course à pied, venez partager un moment sportif dans une ambiance motivante et chaleureuse.

Parcours adaptés

Remise en forme et bien-être

Esprit de groupe et bonne humeur

☀️ Le meilleur moyen de profiter des matinées d’été

Enfilez vos baskets, invitez vos amis et faites le plein d’énergie pour la journée !

Tous les dimanches matins de l’été

Jardin Frédérico Garcia Lorca

⏰ de 10h à 12h

Cet été, on court ensemble !

Le dispositif est gratuit, sans inscription préalable et ouvert à tous les publics, dans la limite des places disponibles.

Paris Sport Dimanches Estivaux permet à toutes et tous de pratiquer gratuitement une activité sportive en plein air durant l’été à Paris. Du 28 juin au 13 septembre, des éducateurs sportifs diplômés animent chaque dimanche matin des séances dans des parcs et espaces publics en accès libre dans les différents arrondissements de la capitale.

Du dimanche 28 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00;2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

Jardin Frédérico Garcia Lorca Voie Georges Pompidou 75004 Accès par la passerelle située quai de l’hôtel de villeParis



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