Sortie en famille à La Mer de Sable Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 7 juillet 2026.

Et si l’on faisait un bond dans le temps ? Pour notre

grande sortie de l’été, nous vous emmenons au Far West ! Au programme :

spectacles , attractions et décor à couper le souffle. Un moment inoubliable à

partager en famille. Sortie à la journée en car. Prévoir pique-nique.

La grande sortie de l’été pour les familles… direction le Far West !

Le mardi 07 juillet 2026

de 09h00 à 19h00

payant

Parents avec enfants : 10€ enfants, 15€ adultes.

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T12:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T09:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini et trouvez le meilleur itinéraire

