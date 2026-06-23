Sortie en famille à La Mer de Sable Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS
Sortie en famille à La Mer de Sable Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 7 juillet 2026.
Et si l’on faisait un bond dans le temps ? Pour notre
grande sortie de l’été, nous vous emmenons au Far West ! Au programme :
spectacles , attractions et décor à couper le souffle. Un moment inoubliable à
partager en famille. Sortie à la journée en car. Prévoir pique-nique.
La grande sortie de l’été pour les familles… direction le Far West !
Le mardi 07 juillet 2026
de 09h00 à 19h00
payant
Parents avec enfants : 10€ enfants, 15€ adultes.
Public enfants et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T09:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr
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