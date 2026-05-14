Soigneur d’un jour à la ferme pédagogique René Binet (18e) Jardin René Binet PARIS

La ferme urbaine pédagogique constitue un outil de choix au cœur du territoire parisien pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine tout en présentant différents types d’élevages adaptés à la ville. Elle contribue à montrer comment l’animal peut être intégré en ville.

Cet été nous vous invitons à découvrir les élevages et le travail du soigneur auprès des animaux en participant à ses activités quotidiennes : sortir les animaux, observer leur comportement, les nourrir et nettoyer leurs gamelles sont des activités qu’il est possible de réaliser.

Chaque participant.e doit impérativement remplir un formulaire d’inscription (y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte).

Formulaires d’inscription à venir.

Le mardi 7 juillet

De 10 h à 11 h

Le jeudi 9 juillet

De 10 h à 11 h

Le mardi 21 juillet

De 10 h à 11 h

Le jeudi 16 juillet

De 10 h à 11 h

Le jeudi 23 juillet

De 10 h à 11 h

Le mardi 28 juillet

De 10 h à 11 h

Le jeudi 30 juillet

De 10 h à 11 h

La Ferme de Paris vous accueille les mardis et jeudis lors d’une activité dédiée aux animaux, à la Ferme urbaine du parc René Binet dans le 18e. L’occasion de participer au travail des soigneurs auprès des animaux.

Le mardi 07 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le mardi 21 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le jeudi 23 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le mardi 28 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

Le jeudi 30 juillet 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T11:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T11:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T11:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T11:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T11:00:00+02:00

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



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